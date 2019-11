Duitse stad roept ‘nazi-noodtoestand’ uit

De gemeenteraad van de Oost-Duitse stad Dresden heeft woensdagavond een ‘nazi-noodtoestand’ uitgeroepen. Daarmee willen de gemeenteraadsleden een signaal geven aan het bestuur van de stad, die bekendstaat als een bastion van extreemrechts.

Dresden is de hoofdstad van de Oost-Duitse deelstaat Sachsen, de geboorteplaats van de anti-islambeweging Pegida waar het extreemrechtse AfD bij de vorige verkiezingen meer dan een kwart van de stemmen haalden. De gemeenteraad heeft nu een resolutie goedgekeurd die het stadsbestuur aanzet om meer actie te ondernemen tegen het probleem.

“Nazi-noodtoestand (oorspronkelijk: ‘nazinotstand’, nvdr.) betekent dat we een serieus probleem hebben, vergelijkbaar met het klimaatprobleem”, aldus Max Aschenbach, het gemeenteraadslid van het linkse ‘Die Partei’ dat de resolutie indiende. “Onze open democratische maatschappij wordt bedreigd. Het is dus nodig om actie te ondernemen: politici doen niet genoeg om zich af te zetten tegen extreemrechts. Ik wilde trouwens ook weten wat voor andere mensen naast mij in de gemeenteraad van Dresden zitten.”

De resolutie wijst erop dat “extreemrechtse denkwijzen en daden steeds vaker voorvallen”, vraagt het stadsbestuur om “slachtoffers van extreemrechts geweld te helpen, minderheden te beschermen, en de democratie te versterken”, en “een vrije, liberale, democratische maatschappij te bevorderen die nazi’s duidelijk terechtwijst”.

Enkel symbolische waarde

De resolutie werd woensdagavond goedgekeurd met 39 stemmen voor en 29 tegen. Onder andere het christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel stemde tegen, volgens de partij is de resolutie “slechts pure politieke symboliek”. Het stadsbestuur van Dresden is niet verplicht nu actie te ondernemen. Toch heeft de resolutie volgens de Duitse professor en expert over extreemrechts Kai Arzheimer een grote symbolische waarde.