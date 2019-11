Dronken Belg trekt spoor van vernieling door Duits dorpje: slapend aangetroffen achter stuur na veroorzaken van twee ongevallen

Een Belgische chauffeur heeft zaterdagnacht een spoor van vernieling getrokken door enkele dorpjes in het hart van Duitsland. De dronken man veroorzaakte twee ongelukken, en werd even later slapend teruggevonden achter het stuur van zijn wagen.

De 31-jarige man veroorzaakte zaterdagnacht omstreeks 2 uur een eerste ongeval in Frankenberg, een dorp zo’n 100 kilometer ten zuidoosten van Dortmund. Hij verloor in een bocht de controle over zijn wagen, raakte van de weg af en botste tegen een vangrail. De politie vond er later brokstukken en een Belgische nummerplaat terug.

Daarna pleegde de man ondanks de zware schade aan zijn wagen vluchtmisdrijf, om een half uur later enkele kilometers verderop in Römershausen een tweede ongeval te veroorzaken. Omdat zijn lichten kapot waren na de eerste aanrijding, zwalpte de man over de weg en reed hij over enkele markingspaaltjes in het midden van de weg.

De politie vond hem even later slapend terug achter het stuur van zijn zwaar beschadigde Opel Vectra.