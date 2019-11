Levenloos lichaam aangetroffen in koffer: slachtoffer is jonge moeder, dader is gevlucht

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Aurélie Montchery is op de vlucht voor de politie. Dat meldt het parket van Charleroi zaterdag. Volgens gerechtelijke bronnen zouden de feiten wellicht te maken hebben met relationele problemen tussen dader en slachtoffer, schrijft Sudinfo.

Het levenloze lichaam van de vrouw werd vrijdagavond omstreeks 18 uur ontdekt in Bouffioulx, een deelgemeente van Châtelet in de provincie Henegouwen. Het slachtoffer werd gevonden in de koffer van een zwarte Seat, die geparkeerd stond op een oprit in de Émile Vanderveldestraat, tegenover een warenhuis van Delhaize.

De brandweer en de lokale politie van Châtelet kwamen ter plaatse en het voertuig werd later op de avond weggetakeld. Experten van het labo onderzochten de plaats, op zoek naar eventuele aanwijzingen.

De politie en brandweer kwamen vrijdagavond ter plaatse en ontdekten het lichaam van de vrouw. Foto: RTL Info

“Ik heb het nieuws over de lugubere vondst vernomen via Facebook”, vertelt een buurtbewoner die ter plaatse kwam om het gebeuren met eigen ogen te aanschouwen. “Tegenwoordig zijn we nergens meer veilig”, klinkt het gechoqueerd op de website van La Dernière Heure.

Slachtoffer Aurélie Montchery. Foto: Facebook

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft de vermoedelijke dader de feiten niet zelf aangegeven bij de politie. Het was een kennis van de verdachte die de autoriteiten op het spoor zette van de zwarte Seat.

De zwarte Seat bevond zich op een oprit in de Émile Vanderveldestraat. Foto: RTL Info

Het parket van Charleroi bevestigt dat de vermoedelijke dader nog niet gevat is en actief wordt opgespoord. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Zaterdagnamiddag heeft het parket het slachtoffer geïdentificeerd als Aurélie Montchery, een jonge moeder die geboren is in 1988.