“Turkije is geen hotel voor ISIS-terroristen, ze worden teruggestuurd naar hun land”

Turkije gaat gevangen leden van Islamitische Staat terugsturen naar hun thuisland. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Suleyman Soylu, zaterdag gezegd in een reactie op de beslissing van verschillende Europese landen om terroristen hun nationaliteit af te nemen. “Wij zijn geen hotel voor ISIS-leden”, zo klonk het zaterdag in Ankara.

Landen als Nederland en Groot-Brittannië hebben volgen hem de makkelijke weg gekozen door sommige IS-leden “staatloos” te maken. Dat is volgens de minister onverantwoord en onaanvaardbaar, “want Turkije mag het oplossen”.

Soylu ging niet in detail over het aantal IS-leden of familieleden die in Turkije in de cel zitten sinds het land op 9 oktober een offensief startte tegen de Koerden in het noordoosten van Syrië.