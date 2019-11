Manchester United gaat nu ook tegen Bournemouth de boot in en blijft achter met magere 5 op 18

Het blijft spaak lopen bij Manchester United dit seizoen. Vorige week konden de Mancunians op het veld van Norwich City - de voorlaatste - voor het eerst in vijf wedstrijden winnen, maar zaterdag liep het op bezoek bij Bournemouth opnieuw mis. United verloor met het kleinste verschil in het Vitality Stadium: 1-0.

Het enige doelpunt van de partij kwam op het einde van een al met al gelijkopgaande eerste helft. Joshua King ramde de bal binnen na een voorzet van Adam Smith bij het ingaan van de extra tijd. De United-verdedigers stonden te slapen.

De bezoekers kregen nog een volledige tweede helft om die achterstand om te buigen, maar echt grote kansen kregen de Mancunians niet. Het was zelfs Bournemouth dat er ei zo na 2-0 van maakte, maar David De Gea hield de bezoekers in de wedstrijd. Mason Greenwood raakte in de slotfase van dichtbij nog de paal voor United, scoren zat er niet in: 1-0 was de eindstand.

Manchester United blijft voorlopig op de achtste plek in de Premier League, maar alle achtervolgende ploegen komen nog in actie. Everton, de nummer zestien, volgt bovendien op amper drie punten: de verschillen zijn bijzonder klein.