Napoli verliest spannende topper bij AS Roma en zakt naar zevende plaats in Serie A

De topper tussen AS Roma en Napoli in de Serie A is zaterdag in een nipte overwinning voor de thuisploeg geëindigd. De Romeinen kwamen vroeg op voorsprong en kregen nadien twee strafschoppen - waarvan er één gemist werd - maar toch werd het op het einde nog even spannend na een tegentreffer van Arkadiusz Milik. De eindstand was 2-1.

Het was AS Roma dat het snedigst aan de partij begon. Kluivert en Pastore zorgden al snel voor dreiging, na een kleine twintig minuten was de poging van Nicolo Zaniolo wél raak: 1-0. Er kwam nadien geen beterschap voor Napoli, integendeel: Meret moest alles uit de kast halen om een schot van Kolarov uit zijn doel te houden.

Enkele minuten later kregen de Romeinen bovendien een strafschop na hands van Callejon. Kolarov zette zich achter de bal, maar zag zijn elfmeter door Meret gestopt worden. De misser van Kolarov bracht Napoli eindelijk in de match. Di Lorenzo, Milik en Insigne staken de neus aan het venster. Kort voor de pauze trof Milik de lat, Di Lorenzo raakte seconden later de paal. Ook Dries Mertens kreeg nog een kansje voor de rust, maar mikte hoog over: 1-0 was de stand bij de pauze.

Vroeg in de tweede helft kreeg AS Roma een tweede strafschop na nieuw handspel, dit keer van Mario Rui. Dit keer was het Jordan Veretout die zijn verantwoordelijkheid nam. Opnieuw zat Meret er met een hand aan, maar deze keer trilden de netten wel: 2-0.

Napoli bleek nog niet helemaal uitgeteld, want Milik scoorde na 72 minuten nog de aansluitingstreffer. Verder kwamen de bezoekers niet. De 3-1 van Dzeko werd nog afgekeurd wegens buitenspel, in het slot kreeg Mert Cetin (AS Roma) nog een tweede gele kaart. De eindstand: 2-1.

In de stand wipt AS Roma voorlopig over Atalanta naar de derde plaats. Het volgt op 4 punten van leider Juventus en 3 punten van nummer twee Inter: beide clubs spelen later op zaterdagavond nog. Napoli is na een magere 2 op 9 naar de zevende plaats gezakt.