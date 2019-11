Knotsgekke namiddag in Bundesliga: Thorgan Hazard maakt eerste goal voor Dortmund, Bayern München vernederd door Frankfurt

De Bundesliga heeft zaterdagnamiddag flink wat spektakel opgeleverd. Thorgan Hazard maakte zijn eerste doelpunt voor Borussia Dortmund en hielp hen zo voorbij Wolfsburg, maar ook elders was er veel te zien. Eintracht Frankfurt versloeg Bayern München met maar liefst 5-1, RB Leipzig haalde tegen Mainz nog harder uit: 8-0.

Het eerste doelpunt van Thorgan Hazard kwam er na 52 minuten in de thuismatch tegen VfL Wolfsburg. De jongere broer van Rode Duivels-kapitein Eden nam de bal van Hakimi aan en haalde hard uit, waarna zijn schot in de linkerbenedenhoek verdween. Daarmee was het feest overigens nog niet gedaan voor Hazard, want enkele minuten later gaf hij ook nog de assist voor de 2-0 van Guerreiro. Götze legde in het slot de eindstand vast vanop de stip: 3-0.

GOAAL I Eerste doelpunt van Thorgan Hazard voor Dortmund in de Bundesliga! 😍



1️⃣- 0️⃣ #BVBWBO 🇩🇪 pic.twitter.com/JLhivF8mJS — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 2, 2019

Bayern München wachtte een moeilijke en belangrijke verplaatsing naar Eintracht Frankfurt, de ex-club van coach Niko Kovac en komende donderdag tegenstander van Standard in de Europa League. Het uitstapje naar de Commerzbank-Arena werd voor de fiere landskampioen een nachtmerrie. Jérôme Boateng kreeg na negen minuten aanvankelijk geel na een harde tackle, maar na tussenkomst van de VAR werd dat een directe rode kaart. Bayern moest zodoende bijna de volledige wedstrijd met z’n tienen afwerken.

Frankfurt rook een kans en duwde het gaspedaal ongemeen hard in. Na de openingstreffer van Filip Kostic in de 25ste minuut (1-0) zakte Bayern München helemaal in elkaar. Djibril Sow maakte er kort nadien 2-0 van. Robert Lewandowski leek nog even hoop te brengen met de aansluitingstreffer (2-1), maar meteen na de pauze stelde Frankfurt orde op zaken met goals van David Abraham en Martin Hinteregger (4-1). Goncalo Paciencia maakte het in het slot nog wat pijnlijker door er nog 5-1 van te maken. Standard is gewaarschuwd.

Voor Frankfurt was het feest, maar dat was het ook bij RP Leipzig. Het won in eigen huis met maar liefst 8-0 van Mainz. Sabitzer scoorde al na vijf minuten de openingstreffer. Via Werner, Nkunku, Halstenberg en Poulsen stond het al bij de pauze 5-0. Werner scoorde na de rust nog twee keer en vervolledigde zo zijn hattrick, ook Mukiele scoorde nog eens. Eindstand: 8-0.

Leider Borussia Mönchengladbach, tenslotte, kwam zelf ook nog in actie. Het won met 1-2 op het veld van Bayer Leverkusen en blijft zo stevig in het zadel bovenaan het klassement. Wendt zorgde na 18 minuten voor de 0-1. Volland stelde even later gelijk, de winnende 1-2 van Thuram kwam er kort voor de pauze.

Borussia Mönchengladbach blijft koploper in de Bundesliga en telt nu 22 punten. Dat zijn er 3 meer dan Borussia Dortmund en 4 meer dan Leipzig, Bayern München en Freiburg. Frankfurt, Wolfsburg en Hoffenheim volgen op 5 punten van de leider.