Brandweer waarschuwt voor CO-vergiftiging na overlijden jongeman en bewusteloos meisje (14) in badkamer

In Schaarbeek is zaterdagnamiddag een 14-jarig meisje onwel geworden door een CO-intoxicatie. Het meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De hulpdiensten rukten zaterdagnamiddag rond 15.00 uur uit naar de Chazallaan in Schaarbeek na een melding over een tienermeisje van 14 jaar dat zich onwel voelde. Eenmaal ter plaatse vroegen de hulpverleners bijstand van een MUG team en de brandweer omdat het om een CO-vergiftiging bleek te gaan. Het meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis maar bleek niet in levensgevaar. Oorzaak van de CO-intoxicatie was een slechte afvoer van de verbrandingsgassen van de boiler in de badkamer. Mogelijk was de installatie niet conform of blies de stormwind de gassen terug, aldus de brandweer.

“Sibelga verzegelt de installatie en zal ook overgaan tot de controle van de installaties in de andere appartementen van het gebouw”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Ik wens eraan te herinneren dat, in het Brusselse Gewest, een tweejaarlijkse controle door een erkend organisme verplicht is voor gasketels en geisers. Voor mazoutketels is dit jaarlijks. Tegelijkertijd wordt ook de afvoer van de verbrandingsgassen nagekeken. Tevens is het aan te raden jaarlijks de ketels te laten onderhouden door een erkend technicus. Een aanvoer van verse lucht en een goede ventilatie zijn ook noodzakelijk.”

Vrijdag is een jongeman om het leven gekomen door een CO-intoxicatie in Frameries, een plaatsje in de provincie Henegouwen. Volgens de expert van het parket van Bergen was er mogelijk sprake van een defect bij de ventilatie van de woning van het slachtoffer.