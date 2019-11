Sensatie in Engeland: Liverpool én Manchester City leken lang op weg naar nederlaag, maar winnen in extremis nog

Liverpool heeft op het nippertje zijn ongeslagen status in de Premier League behouden. The Reds leken lang op weg naar een nederlaag bij Aston Villa door een goal van Trezeguet (ex-Anderlecht), maar Liverpool boog dat in de slotminuten nog om naar een zege (1-2). Ook eerste achtervolger Manchester City ontsnapte: het won na een late goal wel nog met 2-1 van Southampton, nota bene de ploeg die vorige week nog met 0-9 verloor van Leicester City. Leandro Trossard scoorde opnieuw voor Brighton & Hove Albion en bezorgde zijn club zo winst tegen Norwich City.

LEES OOK.Manchester United gaat nu ook tegen Bournemouth de boot in en blijft achter met magere 5 op 18

Liverpool begon nochtans niet slecht aan de partij tegen Aston Villa. Mané kreeg na een kwartier een uitstekende kans om er 0-1 van te maken, maar de Senegalees mikte net naast de paal. Aan de overzijde was Trezeguet, ex-Anderlecht, wel trefzeker. De Egyptenaar moest nog even nagelbijten toen de VAR mogelijk buitenspel checkte, maar de 1-0 bleef op het bord. Firmino scoorde minuten later de 1-1, maar diens treffer werd wél afgekeurd voor buitenspel.

Kort voor de pauze wilden de bezoekers een penalty na een fout op Mané, maar de VAR wilde er niet van weten - tot grote frustratie van de Liverpool-spelers. Na de pauze kon Liverpool geen écht grote kansen versieren op de gelijkmaker. Tot het slot, waarin het plots snel ging. Andy Robertson scoorde in de 87ste minuut de gelijkmaker, in de 94ste minuut was het vervolgens Mané die in extremis nog de 1-2 maakte en zijn team zo de winst opleverde. Divock Origi viel in bij Liverpool na 65 minuten, bij de thuisploeg stond Björn Engels 90 minuten op het terrein.

Ook voor Manchester City zag het er in het eigen Etihad Stadium lang niet goed uit. James Ward-Prowse scoorde na amper 13 minuten voor Southampton en die tussenstand bleef heel lang op het bord staan. In de laatste twintig minuten ging de thuisploeg uiteindelijk nog erop en erover, met dank aan Kyle Walker. Die zette Aguëro eerst op weg naar de 1-1 en maakte in de 86ste minuut zelf de winnende treffer: 2-1 was de eindstand. Kevin De Bruyne speelde bij Manchester City de hele wedstrijd.

In tegenstelling tot de top twee liet Arsenal wél punten liggen, en dat voor het tweede weekend op rij in eigen huis. Tegen Wolverhampton Wanderers werd het slechts 1-1. Pierre-Emerick Aubameyang opende score na 20 minuten, maar met nog een kwartier te gaan zette Jimenez de gelijkmaker en tevens de eindstand op het bord. Bij de bezoekers stond Leander Dendoncker de hele wedstrijd tussen de lijnen.

Bij Brighton & Hove Albion schitterde Leandro Trossard opnieuw. Brighton had het niet makkelijk om de weg naar de goal te vinden tegen Norwich, de voorlaatste, maar dat veranderde toen Trossard na een uur het veld opkwam. Tien minuten later scoorde hij de 1-0, in het slot bediende hij Duffy nog voor de 2-0. Dat was ook de eindstand.