Chinese “spion” aan de VUB klaagt België aan

De Chinese directeur van het Confucius-instituut aan de VUB ontkent met klem dat hij spioneerde voor de Chinese inlichtingendiensten en start een rechtszaak tegen ons land. Hij spreekt van een afrekening, omdat hij weigerde te spioneren voor de Verenigde Staten.

Begin deze week raakte bekend dat de Belgische veiligheidsdiensten Song Xinning voor acht jaar de toegang tot ons land hebben ontzegd. Aanleiding zijn sterke aanwijzingen dat de Chinese professor Europese studies via zijn positie aan het Brusselse Confucius-instituut – geassocieerd met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) – waardevolle economische informatie probeerde te vergaren door mensen in het Belgische bedrijfsleven te benaderen, maar ook via Chinese studenten.

De man, die op dit moment in China verblijft, ontkent de beschuldigingen met klem. In Chinese media en bij het internationale persbureau Associated Press heeft hij het over “compleet foute beschuldigingen. Ik heb een advocaat onder de arm genomen en ben ook in beroep gegaan tegen de beslissing om mij geen visum meer te verlenen.”

Afrekening

Terwijl de Belgische veiligheidsdiensten weinig details kwijt willen over de zaak, geeft Song die wel. Naar eigen zeggen kreeg hij te horen dat zijn Belgische visum werd geweigerd omdat hij ervan “verdacht werd voor de Chinese inlichtingendiensten te werken”, waarmee hij “een gevaar was voor de nationale veiligheid van België”. Maar zelf vermoedt hij dat het gaat om een afrekening, omdat hij enkele maanden geleden op een evenement van het Confucius-instituut werd benaderd door een Amerikaanse gezant. Die had hem toen al beschuldigd van spionage voor de Chinese overheid. “Hij vroeg me vervolgens om voor de VS te werken, wat ik weigerde. Hij zei daarna dat een weigering ernstige gevolgen zou hebben.”

Ook de Chinese regering doet de Belgische beschuldigingen af als “volstrekte nonsens, waar geen bewijzen voor zijn”. “Hier spelen andere dingen”, aldus Geng Shuang, de woordvoerder van het Chinese departement van Buitenlandse Zaken. China is ook misnoegd dat het Confucius-instituut door de affaire in opspraak komt.

Controversieel

Het Confucius-instituut, dat 184 vestigingen heeft in Europa, moet de Chinese taal en cultuur wereldwijd uitdragen. Maar het is al langer controversieel. Zo zeggen experts dat verschillende vestigingen veeleer reclame-instituten zijn die het imago van China in de rest van de wereld moeten oppoetsen. De VUB besliste vorig jaar al dat het Confucius-instituut aan de universiteit zich nog louter en alleen met zijn kerntaken mocht bezighouden, namelijk het promoten van taal en cultuur. Ze onderzoekt ook of ze de samenwerking met het instituut nog zal voortzetten.