Matthijs de Ligt schenkt Juventus zege in Turijnse derby

Juventus heeft de Turijnse derby met 0-1 gewonnen. Op het veld van stadsrivaal Torino scoorde Matthijs de Ligt het enige doelpunt van de avond. De jonge Nederlander kwam overigens goed weg: hij kreeg bij 0-0 een bal tegen de arm, maar de scheidsrechter gaf geen strafschop. Juventus blijft leider in de Serie A.

Torino en Juventus hadden vroeg in de partij beiden een penalty kunnen krijgen wegens hands, maar de scheidsrechter wilde er in beide gevallen niets van weten. Hoewel beide teams goede kansen kregen, stond het bij de rust nog steeds 0-0. Zo ging het ook door in de tweede helft. De winnende treffer kwam er na 70 minuten van De Ligt, die van dichtbij niet meer kon missen na een corner. 0-1 was de eindstand.

GOAL | de Ligt opent de score in de Turijnse derby! ??



Juventus blijft leider met 29 punten, 1 meer dan Internazionale.