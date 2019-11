Politie sluit beschieting uit na incident met bus De Lijn in Wilrijk

Wilrijk - Het incident waarbij zaterdagavond twee ramen sneuvelden van een bus van De Lijn in Wilrijk, was geen beschieting. Dat zegt de Antwerpse politie. Vermoedelijk ging het om een ongeluk of een kwajongensstreek met een steen.

Zaterdagavond om 21.50 uur kreeg de Antwerpse politie melding van de dispatching van De Lijn. Een chauffeur had gemeld dat zijn bus was beschoten op de Krijgsbaan in Wilrijk, ter hoogte van de ingang van Fort 8. Daarbij sneuvelden twee ramen, er waren geen gewonden. De buschauffeur had niet kunnen zien wat er gebeurde of wie de bus onder vuur zou hebben genomen.

Een politieploeg die ter plaatse kwam, vond geen aanwijzingen van geweervuur in en rond de bus. De mogelijkheid van een beschieting wordt dus uitgesloten. Waarschijnlijker is een ongeluk waarmee de hevige wind iets te maken zou kunnen hebben, of vandalen die een steen wierpen, zegt de politie.