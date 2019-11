Twee juryleden getuigen: wat doet het met een mens als hij moet oordelen over een moordenaar?

Zondagavond start op Eén ‘De twaalf’, een langverwachte fictiereeks over de leden van een volksjury tijdens een assisenproces. Maar wat doet dat écht met een mens, als hij moet oordelen over schuld en onschuld, over levenslang of toch “maar” dertig jaar cel? Een blik in het hoofd van twee juryleden.