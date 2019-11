‘Verloren zoon’ Laurent Depoitre: “In het buitenland heb ik nooit hetzelfde gevoel teruggevonden als bij AA Gent”

Drie maanden AA Gent, negen doelpunten. Dat is zowaar even productief als de afgelopen drie (!) seizoenen in het buitenland. Laurent Depoitre (30) is terug thuis en dat zie je in zijn cijfers. “Al ben ik nog lang niet de Depoitre die met Gent de titel won”, waarschuwt hij zelf. Goed om te weten. De Buffalo’s hebben wel nood aan spelers met nog wat groeimarge ­willen ze eindelijk eens een relevante uitzege pakken. Maar eerst thuis tegen Standard.