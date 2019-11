Club-verdediger Simon Deli onzeker voor CL-wedstrijd tegen PSG

Trainer Philippe Clement was een tevreden trainer en zwaaide met lof voor Siebe Schrijvers en Odilon Kossounou, het tweetal dat een onuitgegeven rechterflank vormde.

“Mijn wissels waren niet alleen door de omstandigheden, maar ook omdat spelers zich hadden getoond op training”, zei Clement. “Het is dan erg mooi als zich dat dan doorzet in de wedstrijden. Vooral voor Siebe en Odilon ben ik tevreden omdat dat gebeurt op posities die ze niet gewoon zijn.”

Eén smet op de 3-0-zege was de blessure van Simon Deli. De Ivoriaan moest met een hamstringblessure van het veld toen Clement zijn drie wissels al had opgebruikt. Hij is onzeker voor de wedstrijd op PSG woensdag. Emmanuel Dennis stond niet op het wedstrijdblad, hij werd gespaard uit voorzorg maar zou de wedstrijd woensdag moeten halen.