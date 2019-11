Europa bezorgd om Belgische klimaatplannen

Nog voor het eind van het jaar moet ons land aan Europa een uitgebreid klimaat- en energieplan voorleggen. Dat moet een antwoord bieden op de vraag hoe België denkt de Europese klimaatdoelen voor 2030 te halen. Die nationale plannen worden vanaf volgend jaar in principe nauwlettend in de gaten gehouden door de Europese Commissie, net zoals bij de nationale begrotingen. Ook hier zijn sancties niet uitgesloten.

Het Europees Milieuagentschap, dat de EU-instellingen data en analyses levert over milieu en klimaat, maakte nu voor het eerst een stand van zaken met het oog op 2030. Het beeld dat daarin opgehangen wordt van ons land is niet bepaald rooskleurig, zo schrijft De Tijd. Het plan om de uitstoot met 35 procent te doen dalen bijvoorbeeld, is verre van haalbaar. In die mate dat Europa zich vragen stelt of de doelstellingen van 2030 nog wel gehaald kunnen worden. Europa eist concrete maatregelen en een tijdschema om het aandeel hernieuwbare energie op te trekken naar 25 procent tegen 2030 – op dit moment is dat nog maar 18,5 procent.

De Europese Unie zelf zit volgens het rapport wel op schema om de klimaatambities voor 2020 te halen. Maar dat ligt dus niet aan de Belgische inbreng.

Fout van Vlaanderen

Volgens klimaatexpert Jos Delbeke, tussen 2010 en 2018 directeur-generaal voor het klimaat bij de Europese Commissie, ligt de fout vooral bij Vlaanderen. “Vlaanderen gaat met klimaatambities de mist in. Dat geldt veel minder voor Brussel en Wallonië. De federale regeringsvorming kan de zaken nog rechtzetten, op zijn minst om de Europese doelstellingen voor 2030 te halen”, zegt hij op Twitter.

De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) kondigt later dit jaar haar beleidsplan aan waarin aandacht zal zijn voor klimaat en energie. Tot dan wil ze niet reageren op de Europese cijfers. (mvdr)