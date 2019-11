Voor heel Amerika op tv dankzij één filmpje (en dankzij Meghan Markle)

Een dansvideo die zestien miljoen keer bekeken werd in twee weken tijd. Die zette de Amerikaanse talkshowhost Ellen DeGeneres ertoe aan een Belgisch dansduo uit te nodigen in haar show. “Ik moest ze wel laten overvliegen vanuit België. Zo goed zijn ze”, zei DeGeneres. De negenjarige danseres Anae en haar lerares Jeny Bonsenge (26) kwamen al dansend de tv-studio binnen. Anae staat al sinds haar derde op de dansvloer en Bonsenge heeft haar eigen dansschool AfroHouseBelgium in Sint-Joost-ten-Node. Zij zit ook achter het liefdadigheidsproject dance4kids.

Voor beiden was het hun eerste keer in de Verenigde Staten en de twee waren duidelijk enthousiast om bij DeGeneres in de zetel te zitten. “Zestien miljoen keer. Waarom is de reactie zo enorm, denken jullie?”, vroeg ze de meisjes. “We stralen een positief beeld uit. Het zijn moeilijke tijden, maar ik denk dat we laten zien dat er hoop is. We tonen liefde, en ook dat liefde geen kleur kent”, zei Bonsenge. DeGeneres kon dat idee enkel beamen.

9.000 euro cadeau

“Weet je hoe ik jullie video gevonden heb?”, vroeg de talkshowhost. “Meghan Markle (de echtgenote van de Britse prins Harry, nvdr.) heeft me de video gestuurd.” Toen Bonsenge dat hoorde, viel haar mond open van verbazing. Snel vertaalde ze wat DeGeneres zei naar het Frans waardoor ook Anae begon te glunderen.

Daarna kreeg het duo ook nog eens de kans hun danskunsten tijdens de show te laten zien. Dat deden ze op een nummer van de Congolese artiest dj Samarino. Maar daarna pas volgde de grootste verrassing. “Als er zestien miljoen mensen naar jullie kijken, wil ik dat jullie dat doen met mijn naam op jullie kledij”, zei DeGeneres, waarna ze de twee elk een groot cadeaupakket gaf. En dat was nog niet het einde. DeGeneres vond de boodschap die de meisjes uitdragen zo mooi en relevant dat ze hen elk 10.000 dollar (bijna 9.000 euro) meegaf.