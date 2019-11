We bollen graag uit voor we met pensioen gaan

Met bijna 177.000 zijn ze, de mensen die vorig jaar met pensioen zijn gegaan. En dat aantal zal de komende jaren alleen maar stijgen. Ter vergelijking: in 2014 waren er nog maar 158.000 mensen die uit het actieve beroepsleven stapten. Om de pensioenen betaalbaar te houden, werden de voorbije jaren dan ook maatregelen genomen om mensen langer aan het werk te houden. Hoe langer mensen werken, hoe meer ze bijdragen en hoe later ze zelf een pensioen uitgekeerd krijgen.

Dat die maatregelen noodzakelijk zijn, bewijzen nieuwe cijfers van de FOD Pensioenen over het jaar 2017. Van de 117.318 nieuwe gepensioneerden in de private sector was bijna 87 procent al niet meer voltijds aan de slag. Van die groep combineerde ongeveer een op de vier hun job met “gelijkgestelde perioden” – perioden waarin niet wordt gewerkt maar die wel meetellen voor de opbouw van pensioenrechten, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Bijna drie op de vier zat zelfs volledig in een situatie van gelijkgestelde perioden, zonder nog aan het werk te zijn.

Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) deed eerder dit jaar onderzoek naar 50-plussers op de arbeidsmarkt. Zijn conclusie was toen dat net die groep zich gediscrimineerd voelt op de arbeidsmarkt, of minder gewaardeerd, en daardoor vroegtijdig uitstapt. In België is nog hooguit de helft van de 55- tot 64-jarigen echt aan de slag, was de bevinding toen. Ter vergelijking: in Nederland en Duitsland is dat ongeveer zeven op de tien.

Aangepast werk

Die lagere activiteitsgraad heeft natuurlijk een impact op de pensioenbedragen: wie een tijdlang minder werkt, draagt ook minder bij aan de staatskas. Als de overheid de pensioenkosten onder controle wil houden, zal er door de volgende regering dus werk gemaakt moeten worden van een oplossing. Er zijn nu al verschillende systemen om 55-plussers aan het werk te houden: aangepaste taken en functies, verminderde werktijden, kennisoverdracht, vervroegd pensioen… Die lijken ook te renderen, want de cijfers voor dit jaar zijn hoopvol: de activiteitsgraad van 55-plussers lag in het tweede trimester van dit jaar op 52 procent, terwijl dat in 2017 nog 46 procent was.

Voor een goed begrip: de wettelijke pensioenleeftijd ligt vandaag op 65 jaar, met de optie om vanaf 60 al met vervroegd pensioen te gaan, afhankelijk van de duur van de beroepsloopbaan. Vanaf 2025 stijgt de wettelijke pensioenleeftijd naar 66, vanaf 2030 zelfs naar 67 jaar. Die verhoging is een antwoord op de vergrijzing van de bevolking: meer mensen moeten langer werken om de pensioenen van de groeiende groep oudere mensen te kunnen betalen.