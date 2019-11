Theo Francken prijst Donald Trump: “Hij staat aan de kant van de kleine man, van het volk”

Donald Trump mag dan wel een “vreemd figuur” zijn, toch is de man volgens Theo Francken (N-VA) een goede Amerikaanse president. Dat zegt Francken in een interview met De Zondag. “Trump heeft wel degelijk een visie, een richting, een agenda.”

Francken ziet vooral brood in de eenvoud van Trump. “Vlak vóór de verkiezingen heeft hij elke Amerikaan een brief toegestuurd met x-aantal beloften. Die waren heel eenvoudig opgesteld. Een muur bouwen aan de Mexicaanse grens. Geen nieuwe oorlogen aangaan. Een stevige belastingverlaging voor bedrijven. Noem maar op. Wie vandaag die brief bekijkt, zal zien dat hij best veel gerealiseerd heeft. Trump heeft dus wel degelijk een visie, een richting, een agenda. Hij doet wat hij belooft.”

Francken kan zich dan ook niet vinden in het beeld van de Amerikaanse president als een ongeleid projectiel. “Dat is vooral de media. Ik vind de berichtgeving over de Amerikaanse politiek vaak schabouwelijk. De media hebben vooraf uitgemaakt dat Obama God de Vader is, en Trump de reïncarnatie van de duivel op aarde. Ze doen er alles aan om dat beeld bevestigd te krijgen.”

Trump wordt volgens Francken dan ook onderschat. “Dat is ook zijn kracht. Trump staat aan de kant van de kleine man, van het volk. Hij is de vijand van het establishment. De mensen hebben dat graag. Dat ik die rol ook opzoek? Ik word vooralsnog niet gek verklaard, zeker? (lacht) Ik denk niet dat die vergelijking opgaat.”

“Sublieme communicatie”

Toch heeft Francken naar eigen zeggen van Trump geleerd. “De manier waarop hij aan politiek doet, is best slim, vind ik. Zijn directe communicatie bijvoorbeeld, via sociale media. Dat vind ik slim gezien. Trump is subliem in zijn eenvoud. Hij stuurt eenvoudige boodschappen de wereld in, zonder een blad voor de mond te nemen. Hij heeft op dat vlak zijn stempel gedrukt op de politiek in Amerika en ver daarbuiten.”

Toch heeft Francken ook enkele bedenkingen. “Ik vind hem te vaak een bullebak. Hij is soms te brutaal voor een president. Aan de lopende band voormalige medewerkers en journalisten uitschelden bijvoorbeeld: dat hoeft niet.”