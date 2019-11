Regen, regen en nog eens regen op komst

Plezierig is anders, maar het lijkt erop dat we de hele week regen mogen verwachten. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor zondag. Foto: KMI

Zondag is het aanvankelijk nog droog met enkele opklaringen, vooral in het noordwesten van het land. Vrij snel wordt het overal zwaarbewolkt met regen of buien vanaf de Franse grens. De maxima schommelen tussen 9 graden op de Ardense hoogvlakten en 13 graden in het westen van het land. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidoost, in de late namiddag ruimend naar west tot zuidwest.

Zondagavond en -nacht blijft het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Het wordt droger maar hier en daar vallen er nog enkele buien, de temperaturen dalen naar 6 tot 9 graden.

Maandag wordt een wisselvallige dag met perioden van regen of buien. Een paar donderslagen zijn in de namiddag en ‘s avonds niet uitgesloten. De maxima schommelen nog steeds tussen 8 en 13 graden.

Dinsdag blijft het wisselvallig met soms wel opklaringen maar ook enkele buien. We krijgen maxima tussen 5 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee, wat normaal is voor de tijd van het jaar.

Woensdag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met nog steeds kans op enkele buitjes. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden.

Donderdag zou een nieuwe regenzone ons land bereiken vanaf Frankrijk. Zij wordt in de loop van de dag gevolgd door enkele buien. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden.