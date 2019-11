Child Focus verspreidt opsporingsbericht: jongen (12) uit Moeskroen vermist

Luingne / Mouscron / Moeskroen / Dottignies / Dottenijs / Herseaux - Child Focus heeft zondagochtend een opsporingsbericht verspreid voor Kenzo Maes. De jongen van twaalf jaar is sinds zaterdag vermist in Moeskroen.

Kenzo heeft een sterke lichaamsbouw, bruine ogen en lichtbruin haar. Volgens zijn zus, die via sociale media om hulp vraagt, werd de jongen zaterdagnamiddag rond 15.30 uur voor het laatst gezien in de wijk Mont-à-Leux in Moeskroen.

Kenzo droeg een zwarte joggingbroek, een donkerblauwe jas van Lacoste, een pet van Nike en een paar schoenen van Adidas.

Wie meer informatie heeft over waar Kenzo zich bevindt, kan bellen naar het gratis noodnummer 116 000.