Een failliete zakenman, een Amerikaanse kunstvervalser en prins Charles: 120 miljoen euro aan schilderijen weggehaald uit buitenverblijf van Britse kroonprins

Het lijkt wel een filmscenario: de Britse prins Charles is zijdelings betrokken geraakt bij een kunstschandaal, nadat bleek dat een schilderij van de Franse kunstenaar Monet ter waarde van 58 miljoen euro dat in zijn favoriete buitenverblijf hing, vals bleek te zijn. De schilder die het werk produceerde, wilde blijkbaar geen bedrog plegen. Maar over de eigenaar van het valse schilderij vallen wel vragen te stellen.

Dumfries House is het favoriete buitenverblijf van prins Charles, maar ook het hoofdkwartier van zijn stichting. Het is dan ook toegankelijk voor het brede publiek, en ontvangt als dusdanig geregeld kunst te leen. Zo ook het schilderij ‘Waterlelies’ van de 19de-eeuwse Franse kunstenaar Claude Monet, dat uitgeleend werd door de failliete zakenman James Stunt.

Kunstvervalser

Zaterdag liet de Amerikaan Tony Tetro in de Daily Mail echter noteren dat hij de waterlelies in kwestie geschilderd had. Ook twee andere schilderijen die uitgeleend werden aan Dumfries House zouden replica’s zijn: een Picasso ter waarde van 49 miljoen euro en een Dalí van 13 miljoen euro.

Tetro zat in het verleden al eens zes maanden in de cel voor kunstvervalsing, maar verdient nu legaal de kost met het schilderen van replica’s van bekende kunstwerken voor de huizen en kantoren van rijke cliënten. Hij beweert dat Stunt 11 replica’s van hem kocht, maar die nu probeert voor te stellen als originele werken. “Er is geen twijfel mogelijk: James wist dat die schilderijen door mij gemaakt waren”, aldus Tetro.

Terug naar afzender

De administratie van prins Charles wachtte niet lang om in te grijpen, en haalde de drie kunstwerken weg. “Het is bijzonder betreurenswaardig dat de authenticiteit van deze schilderijen in twijfel wordt getrokken”, klonk het bij een woordvoerder. Dumfries House stuurde de drie gecontesteerde werken - samen met 14 andere schilderijen die van Stunt geleend werden - terug naar afzender.

Die houdt echter voet bij stuk, en houdt vol dat het om originele schilderijen gaat. “Al mijn spul is echt”, aldus de zakenman.

Dubieuze reputatie

Stunt, het petekind van een notoire Britse maffiabaas, heeft nochtans een dubieuze reputatie. Hij trouwde in 2011 met Petra Ecclestone, de dochter van de puissant rijke Formule 1-baas Bernie Ecclestone, en stond jarenlang bekend om zijn extravagante uitgaven zoals een villa met 123 kamers in Los Angeles, een vloot van 200 luxewagens, en een wijnkelder ter waarde van een half miljoen euro. Met zijn scheiding van Ecclestone in 2017 was naar verluidt 6,4 miljard euro gemoeid.

Toch werd Stunt ondanks dat spaarpotje in juni failliet verklaard. De rechter had het in zijn uitspraak zelfs over “verschrikkelijk” gedrag jegens schuldeisers, maar dat kon de man niet deren. Hij stond vervolgens breed glimlachend de pers te woord, en noemde zichzelf “de rijkste man ter wereld die ooit failliet is verklaard”.

Een zweem van geloofwaardigheid

Er zijn dank ook vragen te stellen over hoe Stunt zijn levenswandel denkt te kunnen blijven betalen. Zijn advocaat had het tijdens het proces over een niet nader genoemde Monet “die in het recente verleden uitgeleend werd aan prins Charles”, en die voor enkele miljoenen ponden zou verkocht worden. Ook daar had de rechter vragen bij, en oordeelde hij dat Stunt de authenticiteit van het werk onvoldoende had bewezen. Enkel de associatie met het Britse koningshuis verleende het werk een zweem van geloofwaardigheid...

Het (vervalste?) schilderij van Claude Monet Foto: rr

De (vervalste?) Picasso Foto: Christies