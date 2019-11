Trump uitgejouwd tijdens MMA-meeting in New York

De Amerikaanse president Donald Trump had zaterdagavond even tijd voor ontspanning en trok naar een wedstrijd van Mixed Martial Arts in Madison Square Garden in New York. Bij zijn aankomst werd hij getrakteerd op een luid fluitconcert en boegeroep van een deel van het aanwezige publiek.

Een week geleden vielen hem en zijn vrouw Melania dezelfde eer te beurt bij de vijfde en beslissende baseballwedstrijd in de World Series in Washington. Niet iedereen was het trouwens eens met de vijandige ontvangst: “Dit is een gebrek aan respect voor onze president”, zo liet een van de aanwezigen optekenen.

De 73-jarige Trump nam, samen met zijn zonen Donald Jr en Eric en verschillende Republikeinse topfunctionarissen, plaats op de derde rij. Hij bleef drie uur op het evenement. Achteraf retweette de familie Trump verschillende video’s, waarop te zien was hoe de president een applaus kreeg bij zijn aankomst.

