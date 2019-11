De man die het Braziliaanse regenwoud verdedigde tegen illegale houthakkers, in hinderlaag gelopen en vermoord

Illegale houthakkers hebben vrijdag in het Braziliaanse Amazonewoud een groep lokale bewoners in een hinderlaag gelokt en beschoten. Daarbij kwam één man om het leven: Paulo Paulino, die bekendstond om zijn strijd voor het behoud van het woud.

Paulino was vrijdag aan het jagen in het Arariboia-reservaat in de noord-Braziliaanse staat Maranhao, toen hij werd aangevallen en een kogel in het hoofd kreeg. Een man die bij hem was, raakte gewond, maar kon ontsnappen. De Braziliaanse politie heeft een onderzoek geopend.

De vermoorde man, die in zijn Guajajara-stam stond als ‘Lobo’ (‘Wolf’), was een fervent voorvechter van de rechten van de inheemse indianenstammen. Omdat de politie niet optreedt tegen de illegale houtkap in hun reservaat, hebben de Guajajara-indianen (met meer dan 20.000 één van de grootste inheemse bevolkingsgroepen in Brazilië) het heft in eigen handen genomen in hun deel van het Amazonewoud.

De gevaarlijke taak van “woudbeschermers”

De “woudbeschermers”, zoals ze zichzelf noemen, zetten hinderlagen op voor de houthakkers, die ze onder bedreiging van vuurwapens gevangennemen en aan de politie uitleveren. Ze patrouilleren op zoek naar indringers, en steken hun kampen en wagens in brand.

Paulino gaf in september in een interview toe dat het regenwoud beschermen een “gevaarlijke taak” was geworden, maar benadrukte dat hij en zijn volk niet mochten terugdeinzen voor angst. “Ik ben soms bang, maar we moeten het hoofd hoog houden en actie ondernemen”, klonk het toen. “We vechten hier voor ons land en ons leven, voor de dieren, de vogels en de stammen. Er wordt zoveel natuur vernietigd, mooie bomen met hout zo hard als staal die worden neergezaagd en weggehaald. We moeten onze levenswijze behouden voor de toekomst van onze kinderen.”

Haat

Volgens de stamleiders is het geweld tegen de inheemse bevolking toegenomen door de haatdragende speeches van de Braziliaanse president Bolsonaro. “De regering heeft bloed aan haar handen”, aldus APIB, de belangenvereniging van 900.000 inheemse inwoners van het Amazonewoud. “Overheidsinstellingen die belast zijn met het milieu en het lot van de inheemse bevolking worden ontmanteld, zodat de stammen zichzelf moeten verdedigen tegen de invasie van hun land. Dit is gewoon geïnstitutionaliseerde genocide.”