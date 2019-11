Opsteker voor Anderlecht: Nacer Chadli zit in selectie voor duel met Cercle

Nacer Chadli is opgenomen in de selectie van Anderlecht voor de competitiewedstrijd van vanmiddag (14u30) tegen rode lantaarn Cercle Brugge. Al wordt het nog afwachten of de spelmaker ook effectief start in het Lotto Park.

De 30-jarige Rode Duivel miste de voorbije twee duels tegen Eupen (0-0) en Gent (3-3) door een kuitblessure. Voor hij uitviel, was Chadli met vijf goals en vier assists (in acht matchen) al levensbelangrijk voor Anderlecht. Paars-wit gaat vanmiddag in eigen stadion op zoek naar zijn vierde overwinning van het seizoen.