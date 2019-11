Familie van overleden toeriste doet wanhopige oproep: “Stop met foto’s van het lichaam van mijn zus te delen”

Foto: Amelia Bambridge/Georgie Bambridge via REUTERS

De familie van de Britse rugzaktoeriste Amelia Bambridge (21) is in shock. Sinds ze dood werd aangetroffen in zee, worden de beelden van haar levenloze lichaam gretig gedeeld op sociale media.

Amelia Bambridge verdween na een strandfeestje op het toeristische eiland Koh Rong, het tweede grootste eiland van Cambodja. Er werd meteen een grootschalige zoekactie op touw gezet met meer dan honderd duikers, diverse zoekteams op het land, drones van de politie en vrijwilligers. Ook haar familie trok meteen naar Cambodja om te helpen zoeken.

Maar vrijdag kwam het slechte nieuws: het levenloze lichaam van Amelia was honderd kilometer verderop in zee aangetroffen. Volgens de politie is ze vermoedelijk verdronken.

“Ik heb haar lichaam gezien”, zei haar broer Harry Bambridge nadien op sociale media. “Ik kan bevestigen dat het om mijn kleine zus Amelia gaat. Het spijt me zo. Ik wou haar zo graag levend terugvinden, en we hebben echt ons best gedaan.”

Broer Harry Bambridge. Foto: AFP

Gedeelde beelden van haar lichaam

De schok was immens voor de familie, het verdriet onmetelijk. Maar in alle rust rouwen konden ze niet. Op Instagram doken immers al snel beelden op van het levenloze lichaam van Amelia.

Broer Harry smeekte zijn volgers om iedereen die die beelden deelde te rapporteren. Maar, Facebook en Instagram weigerden de foto’s te verwijderen “omdat ze niet in strijd zijn met de regels”.

“Deel alstublieft mijn oproep zodat deze gevoelloze mensen stoppen met foto’s van mijn dode zus te delen”, zei Harry. Ook zus Georgie riep mensen op om accounts te rapporteren.

“Onaanvaardbaar en verwerpelijk”

Brits parlementslid Tom Watson heeft intussen gereageerd op de situatie: “Dit is compleet onaanvaardbaar van Instagram. De familie van Amelia zou de nodige privacy moeten krijgen. De standaarden van deze sociale media zijn verwerpelijk als zulke beelden niet tegen de regels zijn.”

“We hebben wel degelijk duidelijke regels”, reageerde een woordvoerder van Facebook. “Alleen delen mensen wel vaker verhalen uit het nieuws op sociale media, waardoor het altijd kan dat sommige mensen bepaalde content als verontrustend ervaren.”

Het lichaam van Amelia werd na een grootschalige zoektocht gevonden in zee. Foto: Sihanoukville province Authority Police via AP