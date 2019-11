Eerste smeltende sneeuw in ons land op komst

De weerdienst Météo Belgique voorspelt het komende weekend de eerste smeltende sneeuw in het zuiden van ons land.

Na een bewolkt en wisselvallig eerste weekend van november, zal ook de rest van de maand behoorlijk onstabiel zijn qua neerslag.

Maandag is het zwaarbewolkt met regen bij tussenpozen. Daarna wordt het, afgezien van enkele lokale buien, tijdelijk droger vanaf de Franse grens met stilaan een afwisseling van zon en wolken. In de loop van de namiddag wordt de atmosfeer onstabieler en verwachten we buien. Sommige buien kunnen vrij stevig zijn, lokaal mogelijk met enkele donderslagen. De maxima schommelen nog steeds tussen 8 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in Laag- en Midden-België.

Dinsdag vallen er soms nog enkele buien en is het wisselend bewolkt. In de namiddag wordt het droger over het westen. We halen maxima van 5 of 6 graden in de Hoge Ardennen tot 12 graden in Vlaanderen.

Woensdag regent het over het westen, maar is het elders nog overwegend droog met kans op enkele opklaringen. In de loop van de dag verplaatst de lichte tot matige regen zich naar rest van het land. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Laag- en Midden- België.

Ook donderdag trekt een regenzone vanaf het westen door ons land. Na deze storing wordt het in de loop van de dag droger met opklaringen. Vrijdag is er nog kans op een bui, maar lijkt het vaak droog te blijven. Het is wisselend tot zwaarbewolkt met in het centrum maxima rond 9 of 10 graden.

Voor zaterdag en vooral zondag worden dan door Météo Belgique de eerste smeltende sneeuwbuien verwacht, in het zuiden van ons land. In Vlaanderen zal het eerder om regen gaan bij maxima rond 9 graden.