Bij een mesaanval in een winkelcentrum in Hongkong zijn zondag zeker vier mensen gewond geraakt. Dat meldt de BBC. De dader kon opgepakt worden.

De aanval vond plaats in het CityPlaza-winkelcentrum in het Tai Koodistrict. De aanvaller kon door omstaanders in bedwang gehouden worden tot de politie ter plaatse was. Hij is nog niet geïdentificeerd.

In het CityPlaza vond eerder op de dag een protest plaats van de pro-democratiebeweging in Hongkong.