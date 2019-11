Franse zangeres en actrice Marie Laforêt (80) overleden

De Franse zangeres en actrice Marie Laforêt is zaterdag overleden in haar Zwitserse woonplaats Genolier. Dat meldt haar familie zondag. Ze werd 80 jaar oud.

Lafôret, bijgenaamd “la fille aux yeux d’or”, scoorde in haar thuisland hits, zoals ‘Vendanges de l’Amour’ (1963) en ‘Viens, viens’ (1973). Met één song had ze ook over de Franse landsgrenzen heen een klein succesje: ‘Il a neigé sur Yesterday’ uit 1977, waarin ze de split van de Beatles bezingt. In totaal verkocht ze 35 miljoen platen.

Naast haar zangcarrière speelde Lafôret, echte naam Maïtena Douménach, ook in 35 films, onder meer van Claude Chabrol.