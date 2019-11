33 gewonden nadat Flixbus kantelt op Franse snelweg

Bij een ongeval met een Flixbus op de snelweg A1 in Frankrijk, zijn 33 gewonden gevallen. Vier van hen zijn er erg aan toe, zegt de lokale politie.

Het ongeval met de bus, die van Parijs naar Londen reed, gebeurde rond 11.50 uur ter hoogte van de afrit Estrées-Deniécourt, tussen Amiens en Saint-Quentin, in het departement Somme. De bus raakte van de weg af, kantelde en eindigde op zijn flank. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Alle 33 personen aan boord raakten gewond. 29 passagiers liepen lichte verwondingen op, vier anderen raakten zwaarder gewonden. Onder de passagiers bevonden zich ook buitenlanders.