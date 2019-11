Kapper van Cristiano Ronaldo doodgestoken in hotelkamer in Zwitserland

De kapper van voetballer Cristiano Ronaldo is doodgestoken in een hotelkamer in het Zwitserse Zürich. Een schoonmaker trof het lichaam van Ricardo Marques Ferreira vrijdag aan. De lokale politie heeft na een klopjacht een 39-jarige mannelijke verdachte gearresteerd.

Ricardo Marques Ferreira was een kapper en visagist, en net als Cristiano Ronaldo afkomstig van het Portugese eiland Madeira.

Meerdere hotelgasten hadden enkele uren voor de vondst van het lichaam bij de receptie van het hotel geklaagd over geluidsoverlast uit de kamer. Toen een schoonmaker later binnenging, deed hij de ontdekking. Naar verluidt kwam er een sterke alcoholgeur uit de kamer.

Na een grote klopjacht kon een 39-jarige man gearresteerd worden als verdachte, zo meldt de lokale politie zondag. Over zijn motief is nog niets bekend. Het slachtoffer verbleef al twee jaar in de grootste stad van Zwitserland.