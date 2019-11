Vreugde voor Oranje: toptalent Ihattaren kiest voor Nederlands elftal

Mohamed Ihattaren, het toptalent van PSV, heeft gekozen voor een interlandcarrière bij het Nederlands elftal. De middenvelder heeft dit zondag aan Nederlands bondscoach Ronald Koeman laten weten. De 17-jarige Ihattaren had ook voor Marokko kunnen kiezen, maar na overleg met zijn familie wil hij voor Oranje blijven spelen.

Ihattaren voetbalde in verschillende nationale jeugdelftallen van Nederland. De middenvelder kon nog voor Marokko kiezen omdat hij nog geen officiële interland voor het ‘grote’ Nederlands elftal heeft gespeeld. Ihattaren twijfelde de afgelopen maanden over zijn keuze en stelde zijn beslissing uit omdat hij veel tijd wilde doorbrengen met zijn ernstige zieke vader, die inmiddels is overleden.

“Ik heb er lang over nagedacht en heb ook veel met mijn familie overlegd”, verklaarde Ihattaren. “Uiteindelijk zijn we tot de beslissing gekomen om voor het Nederlands elftal te kiezen. Ze hebben veel voor me gedaan in de vertegenwoordigende jeugdelftallen van de KNVB. Ik heb daar alles doorlopen en dat maakt het ook moeilijk om weg te gaan. Sinds de U14 speel ik al voor Nederland en ik heb met de U17 nog het EK gewonnen. Het is mooi dat ik dat voort kan zetten.”

Nederlands bondscoach Ronald Koeman is blij met de beslissing van Ihattaren. “Mo is een hele jonge speler die een geweldige ontwikkeling doormaakt en inmiddels vast in PSV 1 speelt. Dit soort talenten wil je behouden voor het Nederlandse voetbal en gelukkig heeft hij de keuze voor Oranje gemaakt.”

Ihattaren maakt geen deel uit van de voorlopige selectie van Oranje voor de komende interlands tegen Noord-Ierland en Estland. Bondscoach Koeman laat nog in het midden wanneer hij het grote talent van PSV gaat selecteren. “Ik kan niemand iets beloven, maar als je hem ziet, dan komt dat wel goed. Zijn keuze is in ieder geval een mooi signaal naar andere spelers die voor dezelfde keuze komen te staan. Dit is echt belangrijk voor het Nederlandse voetbal.”

De in Nederland geboren Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Oussama Idrissi kozen de afgelopen jaren allen voor een interlandcarrière bij Marokko. De keuze van Ihattaren is dus een opsteker voor de KNVB.