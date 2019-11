Tijdens de verwoestende brand in de Parijse kathedraal Notre Dame kwam een massa kleine looddeeltjes vrij. Een gevaarlijke situatie want het inademen van die deeltjes kan leiden tot loodvergiftiging. De Lokerse firma Hevadex lost dat probleem nu op.

In het dak van de kathedraal zit meer dan 400 ton lood. Een groot deel daarvan kwam tijdens de brand in april van dit jaar vrij en verspreidde zich in kleine deeltjes in de straatjes en de pleinen rond ...