Horrorblessure in de Premier League: voet van André Gomes staat volledig verkeerd, publiek in shock

Een verschrikkelijke blessure in de Premier League: de voet Everton-middenvelder André Gomes stond na een tackle van Heung-Min Son van Tottenham haaks op zijn onderbeen. Iedereen in het stadion was aangedaan door de blessure, terwijl Gomes minutenlang moest verzorgd worden.

Son liep de middenvelder achterna en tikte Gomes aan. Die viel en daarna botste de Portugees met Serge Aurier. Door een vreselijke speling van het lot brak de Franse speler van Tottenham de enkel van Gomes op een enge manier. Het publiek dichtbij was meteen in paniek, ook spelers konden het zicht van de compleet verdraaide voet niet aan. De herhaling werd niet getoond op de tv-schermen om de gevoelige kijkers te sparen.

Son kreeg geel, maar werd na tussenkomst van de VAR toch bestraft met rood. De Zuid-Koreaan was bijzonder aangedaan door de fase en ging ondersteund door een staflid de catacomben in. De wedstrijd ging na een lange onderbreking opnieuw van start. In de 97ste minuut werd het nog 1-1 dankzij Everton-spits Cenk Tosun.

Son was helemaal in shock door de blessure. Foto: Action Images via Reuters

