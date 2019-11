Tienkoppig Gent blijft ongeslagen in eigen huis: ook Standard gaat voor de bijl na spectaculair slot met twee rode kaarten

De Ghelamco Arena is in de vaderlandse competitie nog steeds een oninneembare burcht. Standard leek AA Gent zondagavond zijn eerste puntjes in eigen huis af te snoepen, maar na een pittig slot met rode kaarten voor Vadis Odjidja en Zinho Vanheusden trokken de Buffalo’s het laken alsnog naar zich toe: 3-1.

Bijzonder fijntjes hoor, die afwerking van Selim Amallah bij de 0-1. Bijna rust was het toen de middenvelder de bal kreeg toegespeeld van Samuel Bastien. Alleen voor doel joeg hij het leer met buitenkant rechts in de linkerbenedenhoek. Lekker. En een moment van opwinding in de Ghelamco Arena waar op dat moment veel frustratie hing.

Wel ruit, geen diepgang

Het liep die eerste helft immers niet al te lekker in Gent. Standard – dat een strakke 4-5-1-formatie neerzette – speelde haar counters niet goed genoeg uit, terwijl de thuisploeg steeds weer botste op de organisatie van de Rouches. God, wat was het lelijk om te zien. De Gentse ruit op het middenveld die amper een aanvaller kon bereiken, laat staan in een kansrijke positie. Dat Jonathan David – de vele opeenvolging van matchen eist stilaan zijn tol – op de bank zat, zal er wel wat mee te maken gehad hebben. Zijn vervanger Roman Bezus is in vorm en speelde hier en daar wel een goed pasje door: veel diepgang zit er in hem niet. Gent botste steeds weer op een muur. Een afvallende bal die leidde tot een schot van Vadis Odjidja en een zwakke poging van Bezus: meer konden we in één helft niet noteren. Dat Standard vlak voor rust op de counter de 0-1 maakte, deed het slechtste vermoeden voor de tweede helft. De match die al zo op slot zat, leek helemaal in beton gegoten te zullen worden.

Selim Amallah zette Standard op voorsprong. Foto: BELGA

Magische linkerbovenhoek

Maar kijk, als het voetballend niet wil lukken, dan zijn er gelukkig nog andere manieren om een match naar je toe te trekken. Met een schot van afstand, bijvoorbeeld. Meteen na rust hield Depoitre de bal goed bij en vond hij Bezus. De Oekraïner koos niet voor de pass, wel voor het schot. En hoe. Via de deklat ging de bal in doel. In dezelfde hoek waar Amallah vlak voor rust had toegeslagen. Opnieuw enig mooi. En een trigger voor beide ploegen om wat vrijer te gaan spelen. De match werd opener, de organisaties hier en daar al even vergeten en de duels pittiger en pittiger. Standard ging zowaar pressen op de Gentse centrale verdediging.

Vadis Odjidja werd al voor de tweede keer dit seizoen van het veld gestuurd. Foto: BELGA

Tienkoppig Gent met meeste druk

Er kwamen kansen. Eindelijk. Depoitre die een voorzet van Sven Kums net naast kopte, Roman Yaremchuk – matige partij verder – die een hoekschop over kopte en Maxime Lestienne die aan de overzijde een poging van Bastien – hij weer – net naast doel tikte. Invaller Renaud Emond testte nog eens de reflexen van Thomas Kaminksi, maar ook hij kon niet scoren. Jess Thorup gooide nog joker David in de ploeg, maar ook hij kreeg het geheel niet meer gekeerd. Vadis Odjidja pakte nog een tweede gele kaart nadat hij Paul-José Mpoku een duw gaf, maar het slotoffensief van Standard leverde niets meer op. Meer zelfs, het was een tienkoppig Gent dat nog het meest druk zette.

Zinho Vanheusden kreeg net als Vadis Odjidja een rode kaart. Foto: Photo News

Club Brugge zes punten los

1-1 zou het gaan worden. Zo leek het toch. Tot er nog een vrije trap volgde voor de thuisploeg. Sven Kums achter de bal, in de muur, tegen de hand van Zinho Vanheusden. Tweede geel voor de verdediger, strafschop voor AA Gent. Met een VAR tijdelijk buiten werking sowieso een onomkeerbare beslissing. Invaller David ging achter de bal staan en twijfelde niet. 2-1. Wat een comeback. Alessio Castro-Montes - hij mocht starten ten nadele van de gepasseerde Mikael Lustig - zette nog de kroon op het werk met een knap afstandsschot. Mpoku miste nog een strafschop waardoor het 3-1 bleef. Nadat Wolfsburg de Gentse zegereeks van elf matchen een halt had toegeroepen, pikt AA Gent de draad terug op. Club Brugge zag het graag gebeuren. Blauw-zwart telt nu zes punten meer dan eerste achtervolger Standard. Zes punten en een match minder gespeeld. Dat is al een stevige voorgift.