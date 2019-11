Staatsveiligheid waarschuwt Belgen die op vakantie gaan: “Laad je gsm niet overal op en let op voor te vriendelijke mensen”

Voor de eerste keer brengt de Staatsveiligheid een brochure uit om Belgen specifiek te waarschuwen voor spionage en beïnvloeding vanuit het buitenland. “De doelgroep zijn reizende Belgen met enige functie in de publieke sector of in het bedrijfsleven. Maar iedereen die op reis gaat en op zijn privacy staat, kan er zijn voordeel mee doen. Bepaalde landen vinden je nu eenmaal interessanter dan je zelf denkt te zijn”, zegt de Staatsveiligheid.