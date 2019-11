78 kijkers (een keertje ook 24): Gentse gemeenteraad is kijkcijferflop

Elke gemeenteraad is live te volgen op de website van de Stad maar dat is geen groot succes. Naar een bepaalde zitting keken slechts 24 mensen rechtstreeks. Foto: DVH

Gent - 78. Zoveel (of zo weinig) mensen hebben tijdens de jongste gemeenteraadszitting naar de livestream gekeken. Trek er de kabinetsmedewerkers en journalisten van af en er blijft nauwelijks iemand over.

Eén keer keken er meer dan 5.000 mensen naar een stukje van de gemeenteraad, live én uitgesteld samen. Dat was op 25 september 2018, de laatste zitting vóór de gemeenteraadsverkiezingen. De aanleiding was een artikel op de website van De Gentenaar waarin een link was gekopieerd naar de livestream. Bijna 400 mensen keken toen live, 5.689 mensen deden dat uitgesteld. Nadien werd zo’n cijfer nooit meer gehaald.

Uit cijfers die Veli Yüksel (Open VLD) opvroeg bij de burgemeester, blijkt dat de ‘kijkcijfers’ een duik nemen. De afgelopen tien vergaderingen keken respectievelijk 92, 86, 62, 52, 120, 24, 182, 108, 111 en 78 mensen rechtstreeks. Dat zijn weinig kijkers voor een duur prijskaartje. Het systeem waarbij de camera’s automatisch draaien naar de persoon die aan het woord is, kost meer dan 200.000 euro voor een periode van vijf jaar. Die prijs is overigens de reden waarom zo lang werd gewacht om het systeem in te voeren.

“Nog een kans geven”

Volgens Yüksel is het streamen van de gemeenteraad verschraald tot een hulpmiddel voor de stadsdiensten die de notulen opmaken. “De opnames maken het eenvoudiger om een verslag uit te schrijven. Maar de modale Gentenaar heeft afgehaakt. En dan rijst de vraag of het sop de kool nog waard is.”

Maar Yüksel wil de dienst nog niet meteen afschrijven. “Nut en kostprijs kunnen we later afwegen. Laat het ons eerst nog een kans geven. Ik pleit ervoor dat de Stad deze vorm van directe democratie wat meer onder de aandacht brengt. En wij, politici, kunnen zelf ook een rol spelen. Bijvoorbeeld door de beelden via onze eigen social media-kanalen te promoten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het posten van een fragment over een actueel thema of een eigen tussenkomst.”

Christophe Peeters (Open VLD), de ondervoorzitter van de gemeenteraad, volgt Yüksel. “We moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat de mensen weten dat de livestream van de gemeenteraad bestaat.” Maar er moet ook aan de vorm worden gewerkt, vindt hij. “We deden dat al door de interpellaties en het actualiteitsdebat naar voren te halen. We mogen ons niet verliezen in oeverloze debatten die twee uur duren. Het mag best wat snediger.”