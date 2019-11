Let op met paddenstoelen in het bos: “Blijf ervan af en koop ze gewoon in de supermarkt”

Het is een uitzonderlijk goed jaar geweest voor de paddenstoelen. Mooi om te zien, maar bij het Antigifcentrum zijn ze minder enthousiast. Het verwerkte een recordaantal meldingen van mensen die giftige paddenstoelen hadden gegeten.

Het Antigifcentrum kreeg dit jaar al 400 meldingen binnen van mensen die een giftige paddenstoel aten. “Dat is uitzonderlijk. Meestal zitten we aan 325 meldingen per jaar. Nu zitten we daar al ver boven, en het jaar is nog niet om”, zegt Patrick De Cock van het Antigifcentrum.

De meeste meldingen gaan om kinderen die tijdens een schooluitstap of boswandeling eens van een paddenstoel proefden. “Ons advies: blijf ervan af. Als je geen kennis of ervaring hebt met paddenstoelen, moet je ze ook niet eten. Koop ze gewoon in de supermarkt. Die zijn zeker veilig. Het is trouwens ook niet toegestaan om paddenstoelen te plukken op een openbaar domein.”

Wie niet zeker is of zijn of haar kind van een paddenstoel gegeten heeft, kan op enkele symptomen letten. Die zijn onderverdeeld in twee categorieën. “Er zijn paddenstoelen die hallucinaties veroorzaken en er zijn er waarvan je maag- en darmklachten krijgt.”

Ook waarschuwt hij voor de lange incubatieperiode die sommige paddenstoelen hebben. Dat betekent dat de klachten enkele dagen later pas opduiken.

Er zijn ook levensbedreigende paddenstoelen te vinden in ons land. “Denk maar aan de Groene Knolamaniet. Er zijn verschillende mensen die daardoor een levertransplantatie hebben moeten ondergaan. Het is al wel tien jaar geleden dat er nog iemand stierf aan zo’n paddenstoel.”

Afgelopen weekend waarschuwde het Antigifcentrum ook al voor zelfgekweekte pompoenen. Die kunnen door kruisbestuiving soms bitter smaken en giftig zijn. “Als je die bittere smaak proeft, spuw de pompoen dan onmiddellijk uit.”