Kandidaat-voorzitter CD&V legt meerwaardebelasting weer op tafel

Een nieuwe dag, een nieuw voorstel van een CD&V-kandidaat-voorzitter. Dit keer is het aan de West-Vlaamse Gentenaar Christophe Vermeulen (37), die pleit voor een “fiscale drietrapsraket” om gezinnen te steunen: dubbel belastingkrediet voor de lage inkomens, dubbele belastingvermindering voor kinderopvang en een krediet voor kinderopvang voor de lage inkomens.

“Gezinnen die het moeilijk hebben, moeten een duw in de rug krijgen”, zegt Vermeulen. Hij wil CD&V opnieuw de gezinspartij bij uitstek maken. Om dat te realiseren, wil hij het belastingkrediet voor kinderen ten laste optrekken tot 900 euro. “Daarnaast moet ook de tegemoetkoming in de kinderopvang verdubbeld worden tot 22,40 euro per dag en moet het fiscale voordeel van kinderopvang voor de armste gezinnen omhoog.”

Dat die maatregelen geld kosten, beseft Vermeulen. “Waar dat geld vandaan moet komen? Misschien moeten we toch eens werk maken van een meerwaardebelasting. Dat is geen populaire maatregel, maar we moeten het geld ergens halen”, zegt hij. Opmerkelijk, want N-VA en Open VLD konden zich daar in de vorige regering niet in vinden. Het alternatief, een effectentaks, werd nog maar net door de Raad van State vernietigd.