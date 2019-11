KSA-jongeren treffen stervende man aan in bos: spectaculaire reddingsactie opgezet

Stekene - De brandweer heeft zondag een man in kritieke toestand uit de gelaagputten in Stekene gehaald. Voor de evacuatie werd het RED-team opgetrommeld, dat de man vanop een oude bunker in het bos via touwen en katrollen naar beneden kon krijgen.

Het was een groep KSA-jongeren die om 15.20 uur de hulpdiensten verwittigde. Bovenop het dak van een oude bunker in het dichtbegroeide bos van de gelaagputten in de IJzerhandstraat hadden ze een man aangetroffen die omringd was met lege verpakkingen alcohol en pijnstillers. Uit de eerste medische vaststellingen van de MUG-arts bleek dat hij in levensgevaar verkeerde en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat zo’n evacuatie niet evident was in het steile en gladde wandelgebied, werd het RED-team van de hulpverleningszone Waasland erbij gehaald. Dat is een groep brandweermannen die gespecialiseerd is in reddingen op hoogte, diepte en op moeilijk bereikbare plaatsen.

“De man lag bovenop een heuvel van zo’n tien meter”, zegt Philip Zaman van het RED-team, die de operatie leidde. “Om tot bij de heuvel te geraken, moest er eerst tweehonderd à driehonderd meter worden gestapt over een pad dat door het regenweer bijzonder modderig en moeilijk begaanbaar was. Op dat moment waren er twee opties. Ofwel voerde een reddingshelikopter uit Koksijde via de lucht de evacuatie uit, ofwel kwamen wij in actie.”

De NH90 reddingshelikopter, ofwel de opvolger van de Seaking, kwam ter plaatse en liet iemand zakken tot op de heuvel voor een inspectie. Uiteindelijk bleek een redding via de lucht door de dichte begroeiing en de invallende duisternis te gevaarlijk en werd ze afgeblazen. “Daarop brachten wij via een systeem van touwen en katrollen de man naar beneden”, zegt Zaman. “Ondertussen had de brandweer van Stekene het pad dat ons uit het bos moest leiden vrijgemaakt met kettingzagen. Toch bleef de evacuatie niet gemakkelijk. De toestand van het slachtoffer moest onderweg heel de tijd in de gaten worden gehouden.”

Om 18 uur werd de man nog steeds in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk ging het om een poging zelfdoding. Aan de ingang van de gelaagputten werd een fiets gevonden.

Wie vragen heeft over zelfdoding, contacteert de Zelfmoordlijn op het nummer 1813, www.zelfmoord1813.be