Politie schrikt zelf van hoog aantal diefstallen en moorden in ons land: “We gaan dit uitzoeken”

“Even schrikken”, klinkt het bij de federale politie na de publicatie van de nieuwste misdaadcijfers door Eurostat. Ons land staat namelijk afgetekend aan de leiding in het rubriekje “aangegeven diefstallen”, vóór Frankrijk en Spanje. Ook in het aantal moorden scoort ons land vrij hoog.

De nieuwste misdaadstatistieken die Eurostat, bevoegd voor statistische informatie van de 28 EU-lidstaten, zien er niet fameus uit voor ons land. In de rubriek ‘diefstallen’ staan we afgetekend op kop met 167 aangiftes op 100.000 inwoners. Dat is heel wat meer dan nummer 2 Frankrijk, dat 155 aangiftes van diefstal telt, en Spanje met 144 aangiftes. Nederland staat tiende met amper 47 aangiftes per 100.000 inwoners. Luxemburg telt er 77. De ranglijst wordt afgesloten door Hongarije en Slovakije, elk met amper negen aangiftes.

Ook in andere categorieën scoort ons land behoorlijk hoog. Voor moorden staan we op de vijfde plaats met 1,8 moorden per 100.000 inwoners (cijfers van 2017). De ranglijst wordt aangevoerd door Letland (6 moorden), voor Litouwen (4), Estland (2,2) en Malta (2). Hekkensluiter is Luxemburg met 0,3 moorden per 100.000 inwoners. In totaal werden in 2017 in de EU 5.200 moorden gepleegd, waarvan 193 in ons land. Dat Belgische cijfer is al tien jaar behoorlijk stabiel. In de EU daarentegen is het aantal moorden sinds 2008 afgenomen met 19 procent.

Grote aangiftebereidheid?

De federale politie is danig geschrokken van de cijfers. “We gaan uitzoeken hoe de vork aan de steel zit”, zegt de woordvoerster. “Het kan bijvoorbeeld dat er in ons land een grotere aangiftebereidheid is dan in de andere EU-landen. Of dat België in de categorie ‘diefstallen’ zaken onderbrengt die in andere landen een ander etiket krijgen.”

Dat ons land écht het onveiligste land van Europa is, wil de federale politie zeker niet gezegd hebben. “De statistieken waarover wij beschikken, tonen aan dat er in de brede groep van ‘diefstal en afpersing’ een duidelijke neerwaartse trend is. En die trend is al tien jaar gaande. Maar zoals gezegd, we zullen dit verder onderzoeken.”