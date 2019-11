Kinderen van Belgische jihadist aangemeld in Turkije

Een van de twee Nederlandse vrouwen die zich met hun kinderen hebben gemeld bij de Nederlandse ambassade in Turkije, heeft kinderen met een Belgische jihadist. Dat vernam De Morgen van meerdere bronnen.

De twee Nederlandse Syrië-gangers meldden zich woensdag bij de ambassade in Ankara. Ze zouden enkele weken geleden uit het kamp Al-Hol in Noord-Syrië zijn ontsnapt. Voorlopig zitten ze vast in een Turkse cel, maar ze vroegen Nederland om bijstand.

Van een van de twee vrouwen heeft Nederland de nationaliteit afgenomen wegens betrokkenheid bij een terreurorganisatie. Haar twee kinderen van 3 en 4 jaar zijn van een Belgische vader, Ali El Morabit. Hij werd in 2015 bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel op het proces rond Sharia4Belgium. Het is niet duidelijk of hij nog leeft.