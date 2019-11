Dieven slaan twintig keer toe in dezelfde buurt en kennen geen genade: “Zelfs het aandenken aan mijn overleden papa namen ze mee”

Lier -

Er is de voorbije dagen massaal ingebroken in de woonwijken in Koningshooikt. De politie stelde het voorbije verlengde weekend maar liefst twintig inbraken of pogingen daartoe vast. Op sommige plaatsen forceerden de daders een raam, op andere plaatsen kwamen ze via het dak of gooiden ze een raam met een steen aan diggelen.