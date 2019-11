Moordenaar van Belgische zakenvrouw staat eindelijk voor assisen, dankzij het speurwerk van haar zus

Een kwarteeuw geleden werd de zus van Martine Beckers brutaal afgemaakt tijdens de volkerenmoord in Rwanda. Vandaag start in Brussel het assisenproces tegen de vermoedelijke dader, die zonder het speurwerk van Martine (70) waarschijnlijk nooit was gevat. “Ik hoop dat tijdens dit proces de volledige waarheid eindelijk boven water komt.”