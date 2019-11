Mechelen-coach Wouter Vrancken weet niets van geruchten als zou hij bij Genk in beeld zijn: “Niets gehoord van Genk”

Na de nederlaag van de landskampioen op het veld van Eupen is het almaar duidelijker dat de positie van Genk-coach Felice Mazzu onder druk staat. Mechelen-coach Wouter Vrancken is één van de namen die de ronde doet als eventuele opvolger.

De huidige coach van KV Mechelen reageerde kort op de geruchten die in Genkse kringen opduiken. Nu Felice Mazzu na het verlies in Eupen nog wat meer onder druk staat, doet de naam van de Mechelen-coach de ronde bij de landskampioen. “Dat heeft misschien met mijn verleden bij de club te maken (de Limburger speelde tussen 2006 en 2008 voor Genk, red.). Ik noch mijn manager hebben contact gehad met Genk. Ik ben er ook helemaal niet mee bezig. Zoals iedereen opnieuw heeft kunnen zien: ik amuseer me te fel bij KV Mechelen.”