Trainers onder druk: alarmfase rood voor Felice Mazzu en Laszlo Bölöni

De week van de waarheid. Dat is het zeker voor Antwerp-coach Laszlo Bölöni, die zich zondag tegen Club Brugge geen nieuwe nederlaag meer kan permitteren. En ook in Genk is het alarmfase rood voor Felice Mazzu, die met Liverpool en Gent twee zware teams treft.

Twee weken geleden lag Bölöni al onder vuur, maar sprak Gheysens zijn vertrouwen uit. Intussen is er weinig beterschap. Na de zege tegen Kortrijk speelde Antwerp prima in Genk, maar gaf het een 0-2 nog uit handen. Zaterdag in Moeskroen kwam het opnieuw voor, maar verloor het met 3-1. Zes punten uit zes duels: op deze manier is Play-off 1 nog ver weg.

Ook beginnen de fans te morren. Bölöni kreeg in Moeskroen de nodige verwensingen naar zijn hoofd geslingerd. Als hij zondag thuis tegen Club – nog altijd zonder Defour – weer verliest, lijkt het over. Dan moeten we niet verbaasd zijn dat er op 21 november tegen Gent – normaal de honderdste match van Bölöni – iemand anders aan het roer staat. Gheysens zelf wil niet vooruitlopen en houdt het op: “Dit mag niet te lang meer duren. Het is vijf voor twaalf.”

Gheysens legt het lot van Bölöni wel in handen van Luciano D’Onofrio, de sportief directeur. En deze week blijft de Roemeen dus normaal gezien nog aan. “Dat denk ik wel, ja. Ik heb van Luciano toch nog niks anders gehoord. Sowieso beslist híj. Hij moet goed nadenken en met een goeie oplossing komen. Intern, hè. Welke tactiek hanteren we, wie laten we spelen: hij zal deze week serieus overleg plegen met de trainer.”

Overleg in Genk

Bij de Genkse bestuurstop bleef het na de pijnlijke nederlaag in Eupen stil. Tevreden zijn ze uiteraard niet, maar eigenlijk is er zelfs geen tijd om bij de crisis stil te staan. Vandaag reist Genk naar Liverpool, waar Mazzu een haast onmogelijke opdracht wacht. Hij hoopt vooral dat een nieuwe pandoering uitblijft en dat zijn ploeg zondag thuis Gent klopt. Nog eens verliezen, kan Play-off 1 in het gedrang brengen. Zijn eigen toekomst ook. Wouter Vran­cken, de succestrainer van KV Mechelen, komt alvast in beeld als Mazzu moet vertrekken.