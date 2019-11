Ontroostbare Charleroi-speler klaagt racistische gedrag Malinwa-supporter aan, krijgt geel en is bijgevolg geschorst

Vreemde taferelen na afloop van KV Mechelen - Charleroi. Bezoeker Marco Ilaimaharitra verliet in tranen het terrein. Hij werd naar eigen zeggen de ganse wedstrijd door één Mechelse fan racistisch bejegend.

Somber einde van een sportieve pot voetbal: Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra zette een chaotische situatie in gang met een plotse woedeuitbarsting en droop in tranen af. Hij bleek een hele avond racistisch bejegend te zijn door één supporter van KV Mechelen en toen hij dat bij het laatste fluitsignaal aankaartte bij de lijnrechter, kreeg hij er nog een gele kaart voor protest bovenop. Ilaimaharitra moest door zijn ploegmaats tegen zichzelf in bescherming worden genomen.

Bekijk de trainersbabbel en de wedstrijdbeelden na een heerlijke potje voetbal. In de trainersbabbel gaat coach Karim Belhocine dieper in op het incident met Ilaimaharitra. Hij zou racistische gebaren naar het hoofd geslingerd gekregen hebben. #kvmcha #jp https://t.co/VM5lzo1Ctx pic.twitter.com/PsqR5eFaOf — Radio Reflex (@radioreflex) November 3, 2019

De speler zelf liet zich niet meer zien aan de pers, zijn coach Karim Belhocine wel. “Marco kreeg racistische woorden te horen vanuit de tribune en heeft daar slecht op gereageerd. Door die gele kaart is hij nu wel geschorst voor onze volgende match (tegen Eupen, red.). Dat is echt erg.”

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: BELGA