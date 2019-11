Zo veel smog dat de meters tilt slaan

De Indische staat Delhi, waar hoofdstad New Delhi ligt, is in de greep van dodelijke smog. De overheid heeft 5 miljoen gasmaskers uitgedeeld, scholen gesloten en mensen aangeraden ’s ochtends en ’s avonds niet buiten te komen. Inwoners wordt ook aanbevolen om veel wortelen te eten om de gezondheidsgevolgen in te perken. Minstens dertig vluchten werden omgeleid wegens de slechte zichtbaarheid.

Volgens wetenschappers was gisteren de dag met de vuilste lucht uit de wereldgeschiedenis. De lucht in Delhi was minstens zeven keer vuiler dan in Beijing. Maar hoe vuil exact, is niet geweten. De toestellen die fijn stof moeten meten, blokkeerden op 999 – hun maximumwaarde.

De smog is niet alleen het gevolg van de uitstoot van verkeer, bedrijven en huishoudens. Nog een oorzaak: de traditie om in akkers restanten van gewassen af te branden. (pmm)