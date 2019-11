Niet zozeer voor het milieu, wel omdat het goed opbrengt

Ze waren er als de kippen bij in Madrid, om de organisatie van de afgelaste klimaattop in Chili over te nemen. Niet zozeer omdat ze voorloper willen zijn in de strijd tegen de klimaatcrisis, wel omdat zulke congressen en topconferenties big business zijn. Congresgangers brengen handenvol geld op. Daarom heeft ook de Vlaamse regering ‘congrestoerisme’ gebombardeerd tot topprioriteit.