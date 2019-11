Op weg naar verlengingen

Toen ze op dinsdag 8 oktober bij de koning buitenwandelden – zwarte regenjas, paraplu onder de arm, nog net geen bolhoed – werden de preformateurs in de Wetstraat al snel Jansen en Janssen gedoopt. Maar anders dan de stuntelige stripfiguren uit Kuifje vielen Bourgeois en Demotte net op door hun discretie. Het enige wat de voorbije weken uitlekte, was dat de groenen – onder impuls van nieuwbakken PS-voorzitter Paul Magnette – opnieuw werden betrokken in de formatiegesprekken. Nochtans hadden informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders de groene piste al snel verlaten om volop te mikken op een coalitie met socialisten, liberalen, N-VA en eventueel CD&V. Hoewel die opdracht 130 dagen duurde, draaiden Bourgeois en Demotte de klok toch nog even terug.

Vervangers

De kans dat hun opdracht vandaag door de koning verlengd wordt, is groot. Tenzij op de partijbureaus van de verschillende partijen vanmorgen nog een verrassing uit de bus komt. Her en der klinkt het immers dat alle excuses nu wel opgebruikt zijn: er was eerst de vorming van de regionale regeringen, vervolgens de voorzitterswissel bij de PS. “Wat is het volgende excuus om tijd te winnen? De voorzittersverkiezingen bij CD&V en MR?”, klinkt het in de Wetstraat.

Er gaan her en der stemmen op om andere informateurs op pad te sturen om hen de kans op een paars-groene regering te laten aftasten. Die heeft evenwel geen meerderheid aan Vlaamse kant en die piste werd ook al door CD&V en Open VLD herhaaldelijk afgeschoten.

Meer dan waarschijnlijk krijgen Bourgeois en Demotte dus een (korte) verlenging van hun opdracht. “Wie anders?” klinkt het. Om nu al een echt zwaargewicht van PS of N-VA het veld in te sturen, is het nog te… vroeg. De voorbije weken zaten delegaties van N-VA en PS een paar keer bij elkaar, in wisselende samenstellingen en niet altijd in aanwezigheid van de preformateurs. “Er is dus wel degelijk toenadering”, verzekert een betrokkene. “Maar het vraagt tijd.” De vraag is alleen: hoe lang nog?